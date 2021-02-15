Николай Бакшеев, который не задекларировал никаких сбережений, обзавелся внедорожником Toyota почти за миллион гривен.

Как сообщает издание Depo.Харків , мэр Первомайского купил себе внедорожник Toyota RAV-4 Hybrid 2020 года выпуска, который обошелся городскому голове в 927,7 тысячи гривен.Несмотря на отсутствие сбережений, Бакшеев рассчитался за автомобиль в полном объеме в день покупки.Согласно декларации за 2019 год мэр получил 396,8 тысячи гривен зарплаты, доход от предоставления имущества в аренду - 22,2 тысячи гривен, и 27,3 тысячи гривен пенсии. Жена мэра от занятия предпринимательской деятельностью получила 981,9 тысячи гривен. При этом Бакшеев и его жена не задекларировали никаких сбережений.В то же время, как рассказала журналист Анна Почапская в программе "Ремарки" , на территории Первомайского возникла серьезная проблема с дорожным покрытием, который ежегодно приходится перекладывать после зимы. По словам местных жителей, качество асфальта и выполненных работ не способны пережить зимний сезон.