Про ситуацию вокруг грядущих выборов градоначальника рассказал Юрий Чевордов.В Харькове начинается подготовка к выборам мэра. Нет, это не то, о чем вы подумали. Не назначена дата, не расследовано кто, каким способом и где подписывал документы, которые сегодня позволили захватить власть в Харькове. В Харькове начинают строить «сетки». Об этом говорят уже и публично, и непублично.
Сетки – зло и преступление, за которое, увы, после президентских выборов никто не понес наказания. А безнаказанность порождает вседозволенность.
Люди, которые хотели «помочь» таким способом Петру Порошенко выиграть выборы, в частности в Харькове, а в итоге окончательно дискредитировали его и со всеми рассорили, теперь видимо будут пытаться «помогать» Игорю Терехову по той же самой грязной схеме. Думаю, и с таким же результатом – нулевым. Просто хотят показать в очередной раз свою «полезность».
Уверен ничего не получится, как ничего не получилось в прошлый раз, но выборы из чисто харьковского дела, благодаря этому, станут скандалом всеукраинского масштаба. С очень плохими и позорными последствиями как для города в целом, так и для самих сеточников, в частности.
Знаете, если провести аналогию с футболом, то сегодняшняя ситуация выглядит, как попытка дворовой команды победить в Лиге Чемпионов при помощи полного набора грязных методов. И вместо красивого футбола, который мы все любим, сильных команд и яркой игры, нам предлагают смотреть дешевую комедию, где все купленные судьи будут не замечать явных нарушений, отворачиваться в «нужный момент», когда будут бить по ногам и самым наглым образом присуживать победу дворовой команде, которая будет играть с «Барселоной», «Баварией» и прочими футбольными грандами.
Но вот только у меня один вопрос. Ладно, судей можно заставить отвернуться и ничего не замечать. Но как заставить отвернуться полуторамиллионный стадион жителей города и многомиллионных зрителей со всей Украины?
Если сеткам в Харькове дадут работать, то это будет общий позор страны.
В Харькове должны быть выборы мэра как можно быстрее, и они должны быть честными.
Управлять городом должен тот, кого выберут жители города, а не непонятные люди, которые непонятно на каком основании сейчас им управляют.
Источник: Слово и дело