Праздник Сретения Господня является одним из двунадесятых, то есть главных в церковном году. Он ежегодно отмечается 15 февраля и посвящен принесению младенца Иисуса в Иерусалимский храм.

В переводе с церковнославянского слово "сретение" означает "встреча". Имеется в виду встреча Ветхого и Нового Заветов.

История

Праздник посвящен принесению младенца Иисуса в Иерусалимский храм. По преданию, после Рождества Христова святое семейство проживало в Вифлиеме. А на 40-й день Иосиф и Мария отправились в Иерусалим, чтобы исполнить предписание закона.

По Ветхому Завету женщине, родившей мальчика, в течение 40 дней воспрещалось входить в храм. А по истечении этого срока семья должна была принести Господу благодарственную и очистительную жертву – годовалого ягненка и голубя.

Деву Марию и Иосифа в храме встретил 360-летний старец Симеон Богоприимец, который получил знак, что не умрет до тех пор, пока не узреет Спасителя, обещанного пророчеством Исаии. Взяв в руки младенца, Симеон заявил, что это Сын Божий и нарек его Мессией.

Праздник знаменует собой связующее звено между Старым и Новым заветами. А заодно - встречу человечества с Христом.

Праздник Сретения отмечают православные, католики и лютеране.

Традиции

В этот день в храме проводится праздничное богослужение, которое включает освящение церковных свечей. Наши предки верили, что сретенские свечи помогают защитить дом от пожаров и молний.

В доме зажигали сретенскую свечу, когда за окном бушевала непогода.

Также зажигать Сретенскую свечу позволяется:

•    Когда в мире происходят страшные природные катастрофы;
•    Когда рядом начался пожар;
•    Когда роженица во время родов не может разрешиться от бремени;
•    Когда человек отходит в мир иной.

На Сретение также освящают воду. Считается, что она обладает целебными свойствами. Сретенской водой умываются, пьют, если чувствуют боль, также ею можно натереть больное место.

Спасает сретенская вода и от "сглаза". Ею поят домашних животных и скот, чтобы не болели.
Молодежь на Сретение традиционно устраивала гуляния.

Запреты на Сретение

В этот день запрещено выполнять тяжелую физическую работу, начинать новые дела и отправляться в дальний путь.
 
Также нежелательно пропускать богослужения в храме.

Приметы

Сретение считали днем встречи зимы с весной (старого с новым). В народе верили, что два времени года при встрече начинают спорить и тот, кто побеждает, продолжает или начинает хозяйничать.
 
По поверью, если к вечеру потеплеет, то выиграла весна и скоро потеплеет. Если же вечером похолодает, то зима еще задержится на некоторое время.

•    Если 15 февраля чистое небо – будет хороший урожай груш и яблок.
•    Сильный ветер – дурная примета для тех, кто занимается посевами.
•    Если небо звездное – весна будет поздняя.
•    На Сретенье утром снег – урожай ранних хлебов; в полдень – средних; если к вечеру –поздних.
•    На Сретение капель – урожай на пшеницу, а если вьюга, то хлеба не будет.

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