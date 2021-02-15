Праздник Сретения Господня является одним из двунадесятых, то есть главных в церковном году. Он ежегодно отмечается 15 февраля и посвящен принесению младенца Иисуса в Иерусалимский храм.В переводе с церковнославянского слово "сретение" означает "встреча". Имеется в виду встреча Ветхого и Нового Заветов.
ИсторияПраздник посвящен принесению младенца Иисуса в Иерусалимский храм. По преданию, после Рождества Христова святое семейство проживало в Вифлиеме. А на 40-й день Иосиф и Мария отправились в Иерусалим, чтобы исполнить предписание закона.
По Ветхому Завету женщине, родившей мальчика, в течение 40 дней воспрещалось входить в храм. А по истечении этого срока семья должна была принести Господу благодарственную и очистительную жертву – годовалого ягненка и голубя.
Деву Марию и Иосифа в храме встретил 360-летний старец Симеон Богоприимец, который получил знак, что не умрет до тех пор, пока не узреет Спасителя, обещанного пророчеством Исаии. Взяв в руки младенца, Симеон заявил, что это Сын Божий и нарек его Мессией.
Праздник знаменует собой связующее звено между Старым и Новым заветами. А заодно - встречу человечества с Христом.
Праздник Сретения отмечают православные, католики и лютеране.
ТрадицииВ этот день в храме проводится праздничное богослужение, которое включает освящение церковных свечей. Наши предки верили, что сретенские свечи помогают защитить дом от пожаров и молний.
В доме зажигали сретенскую свечу, когда за окном бушевала непогода.
Также зажигать Сретенскую свечу позволяется:
• Когда в мире происходят страшные природные катастрофы;
• Когда рядом начался пожар;
• Когда роженица во время родов не может разрешиться от бремени;
• Когда человек отходит в мир иной.
На Сретение также освящают воду. Считается, что она обладает целебными свойствами. Сретенской водой умываются, пьют, если чувствуют боль, также ею можно натереть больное место.
Спасает сретенская вода и от "сглаза". Ею поят домашних животных и скот, чтобы не болели.
Молодежь на Сретение традиционно устраивала гуляния.
Запреты на СретениеВ этот день запрещено выполнять тяжелую физическую работу, начинать новые дела и отправляться в дальний путь.
Также нежелательно пропускать богослужения в храме.
ПриметыСретение считали днем встречи зимы с весной (старого с новым). В народе верили, что два времени года при встрече начинают спорить и тот, кто побеждает, продолжает или начинает хозяйничать.
По поверью, если к вечеру потеплеет, то выиграла весна и скоро потеплеет. Если же вечером похолодает, то зима еще задержится на некоторое время.
• Если 15 февраля чистое небо – будет хороший урожай груш и яблок.
• Сильный ветер – дурная примета для тех, кто занимается посевами.
• Если небо звездное – весна будет поздняя.
• На Сретенье утром снег – урожай ранних хлебов; в полдень – средних; если к вечеру –поздних.
• На Сретение капель – урожай на пшеницу, а если вьюга, то хлеба не будет.