Праздник Сретения Господня является одним из двунадесятых, то есть главных в церковном году. Он ежегодно отмечается 15 февраля и посвящен принесению младенца Иисуса в Иерусалимский храм.

История

Традиции

Запреты на Сретение

Приметы

В переводе с церковнославянского слово "сретение" означает "встреча". Имеется в виду встреча Ветхого и Нового Заветов.Праздник посвящен принесению младенца Иисуса в Иерусалимский храм. По преданию, после Рождества Христова святое семейство проживало в Вифлиеме. А на 40-й день Иосиф и Мария отправились в Иерусалим, чтобы исполнить предписание закона.По Ветхому Завету женщине, родившей мальчика, в течение 40 дней воспрещалось входить в храм. А по истечении этого срока семья должна была принести Господу благодарственную и очистительную жертву – годовалого ягненка и голубя.Деву Марию и Иосифа в храме встретил 360-летний старец Симеон Богоприимец, который получил знак, что не умрет до тех пор, пока не узреет Спасителя, обещанного пророчеством Исаии. Взяв в руки младенца, Симеон заявил, что это Сын Божий и нарек его Мессией.Праздник знаменует собой связующее звено между Старым и Новым заветами. А заодно - встречу человечества с Христом.Праздник Сретения отмечают православные, католики и лютеране.В этот день в храме проводится праздничное богослужение, которое включает освящение церковных свечей. Наши предки верили, что сретенские свечи помогают защитить дом от пожаров и молний.В доме зажигали сретенскую свечу, когда за окном бушевала непогода.Также зажигать Сретенскую свечу позволяется:• Когда в мире происходят страшные природные катастрофы;• Когда рядом начался пожар;• Когда роженица во время родов не может разрешиться от бремени;• Когда человек отходит в мир иной.На Сретение также освящают воду. Считается, что она обладает целебными свойствами. Сретенской водой умываются, пьют, если чувствуют боль, также ею можно натереть больное место.Спасает сретенская вода и от "сглаза". Ею поят домашних животных и скот, чтобы не болели.Молодежь на Сретение традиционно устраивала гуляния.В этот день запрещено выполнять тяжелую физическую работу, начинать новые дела и отправляться в дальний путь.Также нежелательно пропускать богослужения в храме.Сретение считали днем встречи зимы с весной (старого с новым). В народе верили, что два времени года при встрече начинают спорить и тот, кто побеждает, продолжает или начинает хозяйничать.По поверью, если к вечеру потеплеет, то выиграла весна и скоро потеплеет. Если же вечером похолодает, то зима еще задержится на некоторое время.• Если 15 февраля чистое небо – будет хороший урожай груш и яблок.• Сильный ветер – дурная примета для тех, кто занимается посевами.• Если небо звездное – весна будет поздняя.• На Сретенье утром снег – урожай ранних хлебов; в полдень – средних; если к вечеру –поздних.• На Сретение капель – урожай на пшеницу, а если вьюга, то хлеба не будет.