Старшего стрелка Дмитрия Мироненко, который погиб с двумя другими бойцами в зоне Операции Объединенных сил на Донбассе 14 февраля, похоронят в Харькове на Аллее славы кладбища №18.

Об этом "Суспільному" сообщил военный комиссар Харьковского областного комиссариата Юрий Калгушкин.Прощание планируется на завтра, 16 февраля. Дмитрию Мироненко было 26 лет, он служил по контракту с 2017 года. У погибшего бойца остались родители.Напомним, около 10 утра 14 февраля во время перемещения в районе Новолуганского с целью проверки несения службы и смены военнослужащих на огневых позициях в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве получили ранения, несовместимые с жизнью, трое военных: капитан Александр Войтенко (1974 года рождения), солдат Вячеслав Алексеенко (1987 года рождения) и старший солдат Дмитрий Мироненко (1994 года рождения). Бойцы погибли на месте.Президент Украины Владимир Зеленский дал поручение министру обороны Андрею Тарану и главнокомандующему Вооруженных сил Украины Руслану Хомчаку срочно прибыть в зону проведения Операции объединенных сил для выяснения всех обстоятельств гибели трех украинских военнослужащих на подконтрольной Украине территории Донбасса в районе Новолуганского.В Государственном бюро расследований заверили, что руководство бюро держит расследование данного уголовного производства на личном контроле.- Смерть военнослужащих на контролируемой территории - большая трагедия. Мы приложим все усилия, чтобы установить истинные причины и наказать виновных в смерти бойцов, - сказал и.о. директора ГБР Алексей Сухачев.