В некоторых источниках воды Харькова обнаружили превышения по бактериологическим показателям и содержанию нитратов.

Об этом сообщили в Госпродпотребслужбе.По результатам исследований в течение 2020 года по микробиологическим показателям не соответствовала требованиям питьевая вода из таких источников:• ул. Полтавский шлях, 198 - парк «Юность»;• Алексеевская Балка,• ул. Клочковская;• Петренки-1;• Петренки-2;• Петренки-3;• ул. Бучмы - «Китлярчин Яр».В этой воде обнаружили присутствие коли-форм (бактерии кишечной палочки).По санитарно-химическим показателям не соответствовала требованиям вода из источника по ул. Полтавский шлях, 198, парк «Юность» (превышение по жесткости и содержанию нитратов) и в источнике по ул. Минераловодской, 1 (несоответствие по водородному показателю).Возле всех этих источников горсовет установил информационные стенды о запрете употребления воды негарантированного качества."Вода, которая не соответствует санитарно-микробиологическим требованиям, может стать причиной таких инфекционных заболеваний, как вирусный гепатит А, брюшной тиф, дизентерия, холера, ротавирусная инфекции и т.д., а также водно-нитратной метгемоглобинемии", - говорится в сообщении.Госпродпотребслужба в Харьковской области рекомендует харьковчанам употреблять воду исключительно гарантированного качества, а родниковую воду для питья - только после кипячения илипроведения дополнительной очистки и обеззараживания. Обязательно - для приготовления пищи и питья для детей до 3-х лет использовать фасованную или бутилированную воду гарантированного качества."Владельцам индивидуальных колодцев или скважин необходимо проводить контроль воды, особенно в неблагоприятный период года. Для проведения исследований можно обращаться в любую лабораторию, которая имеет аккредитацию на данные виды исследований", - отметили в Госпродпотребслужбе.