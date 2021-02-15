Новые мутации коронавируса слишком быстро появляются по всему миру, что ставит под вопрос эффективность утвержденных вакцин.

Американские ученые описали процесс возникновения мутаций SARS-CoV-2, а также выразили обеспокоенность по поводу эффективности зарегистрированных вакцин против новых штаммов коронавируса. Статья эскпертов Национального института США по изучению аллергических и инфекционных заболеваний во главе с главным инфекционистом страны Энтони Фаучи была опубликована в журнале JAMA.Отмечается, что за последние месяцы появилось множество вариантов коронавируса и Всемирная организация здравоохранения не успела утвердить соответствующую номенклатуру новых штаммов.Широко фигурируют названия B.1.1.7 для так называемого "британского" варианта и B.1.351 для штамма, впервые идентифицированного в Южной Африке. Обе вариации вируса быстрее и легче передаются и распространяются.Так, недавние выводы Консультативной группы по новым и возникающим респираторным вирусам (NERVTAG) подтвердили, что обнаруженный в Великобритании штамм коронавируса более опасен, чем исходная форма патогена. Он на 30-70% более смертоносный.По мнению авторов статьи, новые штаммы могут нести несколько различных мутаций, из которых наиболее опасные – изменения в шиповом белке вируса. Именно на этот белок нацелены многие вакцины против COVID-19, и его мутации могут привести к тому, что вакцины будут менее эффективными.Также исследователи отмечают, что вариант B.1.351 может быть частично или полностью устойчив к определенным моноклональным антителам SARS-CoV-2, разрешенным для терапии.Эксперты подчеркивают, что пока SARS-CoV-2 продолжает распространяться, он может развиться в новые варианты, и рано считать, что существующие вакцины обеспечат надежную защиту. Они предупредили, что предстоит долгая борьба с SARS-CoV-2, для успеха которой потребуются длительные и регулярные наблюдения по всему миру.