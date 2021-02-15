Известный харьковский фотохудожник Владимир Оглоблин занимается фотографией больше четырех десятков лет. В его арсенале – тысячи нереальных фото, сделанных в самых живописных уголках по всему миру. Чем же его завораживает Харьковская область? На этот вопрос отвечает выставка «От горизонта до горизонта». Скромные ландшафты и краски родного края могут быть неожиданными и удивительно романтическими. Главное – уметь это видеть.

Неброская красота интереснее

Места-магниты притягивают

Стал осторожнее со своими мыслями

Всю ночь на двигателе грелись мыши



«Мы с кабаном испугались оба»

Из дальних путешествий тянет домой

Выставка «От горизонта до горизонта» продлится в галерее «Мистецтво Слобожанщини» до 20 февраля. В экспозиции – более полусотни фотоснимков из коллекции Владимира Оглоблина, сделанных в Харьковской области.В арсенале Владимира Оглоблина – тысячи нереальных фото, сделанных в потрясающе живописных Карпатах, в пустынях Средней Азии, в Арктике, в Якутии, на Чукотке, Таймыре и Сахалине, в Карелии, на Тянь-Шане, в Китае, на Соловецких островах, в горном Алтае, Исландии и Марокко. Даже удивительно, как с таким грандиозным багажом фантастических путешествий можно находить живописные уголки в нашем регионе. После ярких зрелищных пейзажей поиск интересных мест в Харьковской области был действительно непростым, признается фотограф.– Я все-таки много видел экзотических стран и мест. Одно дело – когда находишься среди сумасшедших водопадов или поразительных горных ландшафтов, другое дело – наша Слобожанщина с мягкими лесостепными пейзажами, – говорит Владимир Оглоблин. – Но побывав в дальних краях, во многих странах и на нескольких континентах, нет-нет да и заглядываешь на то, что поблизости. То, что совсем рядом, то, что я могу определить как близкое, родное или Родину, постоянно привлекает меня своей новизной. Конечно, она неброская, не такая, как, например, в Марокко или Исландии. Но тем она и интереснее. Пытаюсь заглянуть за местные горизонты. Не случайно рефреном всей выставки служит ее название – «От горизонта до горизонта».Владимир Оглоблин изъездил с фотоаппаратом практически всю Харьковскую области вплоть до самого дальнего приграничья с РФ.– Мне было даже любопытно, – рассказывает фотохудожник. – Когда-то я придумал такую забаву – проехать по границе с нашей стороны и посмотреть, как живут у нас на окраинах. Мне это удалось, за исключением самых отдаленных районов. На протяжении 12 лет я потихонечку собирал материал и в результате часть этой коллекции превратилась в нынешнюю большую фотовыставку.В Харьковской области есть места-магниты, которые неизменно вдохновляют фотографа. Например, один из таких магнитов для Владимира Оглоблина – село Нескучное, где родилась, провела свои юные и молодые годы наша знаменитая землячка художница Зинаида Серебрякова. У фотографа сложилась большая серия фотографий из Нескучного, и часть этих работ тоже представлена на выставке.– В Харьковской области есть еще места, куда тянет постоянно, – делится впечатлениями Владимир Оглоблин. – Например, Двуречанский район с меловыми горами и Национальным природным парком. Меня вдохновляет это удивительное место. Там я могу находиться несколько дней подряд, ездить в любое время года, снимать и днем, и ночью. Конечно, такие поездки всегда сопряжены с поисковым интересом и я постоянно нахожу здесь что-то удивительное и новое.В фотопутешествиях Владимира Оглоблина всегда много удивительных встреч и курьезов. Но, как оказывается, фотосъемка на Слобожанщине тоже может стать приключением – и в нашем регионе случаются интересные истории.– В Харьковской области происходили, например, неожиданные встречи с людьми, – вспоминает Владимир Оглоблин. – Как-то возле Купянска я заблудился, не мог выехать на нужную мне дорогу. Поинтересовался у случайной прохожей, как мне выбраться. Она долго объясняла нужное направление, и на прощанье я подарил ей буклет своих работ. Я забыл об этой истории, но в 2012 году встретил ее, и не где-нибудь, а в Магадане. Это было невероятно. Женщина окликнула меня по имени-отчеству и я подумал, что это какое-то недоразумение, потому что меня там знали всего несколько людей. Я растерялся, а женщина сказала: «Ну как же! Вы подарили мне свой буклет под Купянском». Оказалось, что она познакомилась по интернету с мужчиной, вышла замуж и переехала в Магадан.Иногда жажда живописных открытий может сыграть злую шутку.– В Волчанском районе есть очень красивые места. Несколько лет назад я снимал в селе Бочкове на границе с Россией и заблудился. Уже шла война. Я ездил вместе с другом и мы опасались, что можем случайно «залететь» на вражескую территорию. Видим – в поле копаются мужики, собирают урожай. Я попросил друга: «Сбегай спроси, где находимся. Иначе будут такие проблемы – не обрадуешься». Друг бодро отправился к мужикам, а потом вприпрыжку побежал обратно. Влетает в машину: «Мы уже углубились на шесть километров на территорию России!». Мы рванули оттуда пулей. Мужики в поле очумели: машина с украинскими номерами, не исключено, что в ней диверсанты. После этого случая я стал осторожнее со своими мыслями, – смеется Владимир Оглоблин.На фотосъемках Владимиру Оглоблину нередко везло на встречи со зверюшками. Казалось бы, такие встречи больше ожидаемы в Африке или, например, в Якутии, где фотографу пришлось спешно ретироваться на дерево от медведя. Но, как выясняется, в Харьковской области Владимиру Оглоблину тоже довелось пообщаться с разногабаритной местной фауной.– Как-то зимой поехал поснимать в Шевченковский район, – вспоминает фотограф. – Был лютый мороз, за 25 градусов, и мне казалось, что если я переночую в машине, то рано утром буду царствовать – снимать рассветную красоту. Ночью пришлось просыпаться каждый час и гонять двигатель, чтобы не заледенеть в машине. При этом, как только я начинал засыпать, со стороны двигателя раздавались какие-то странные звуки, похожие на легкий топот. Я уже думал, что галлюцинации. Но нет. Утром открываю капот – а там множество следов. Оказывается, всю ночь на двигателе грелись полевые мыши. Когда я заводил мотор, они удирали, а как только глушил, зверьки взбирались обратно и кайфовали. Мне было смешно, но очень их жаль.На съемках в Волчанском районе фотографу довелось познакомиться с диким кабаном. К счастью, это знакомство не стало очень близким.– С кабаном встречаться не слишком интересно, – признается Владимир Оглоблин. – Разорвет в клочья и не успеешь толком с ним познакомиться. Я шел по камышу и вдруг увидел, что на меня несется танк. Вдалеке я слышал выстрелы – наверное, кабан уходил от охотников. Слава богу, он не был ранен, иначе встреча могла стать фатальной. Я был со штативом и он вполне мог принять его за трехствольное ружье. Кабан испугался не меньше, чем я. При виде меня бедняга буквально подпрыгнул. Развернулся на лету и помчался в обратную сторону.Фотограф, побывавший во всех уголках Харьковской области, уверяет: ни экзотических животных, ни снежного человека не встречал. Но в Купянском районе его предупредили: здесь не исключено рандеву с волками.– Примерно в 2015 году, когда я делал фотосъемку в Купянском районе по краю с Донецкой областью, местный человек предупредил меня: «Осторожнее. У нас появилось много волков». Когда я стал интересоваться этим вопросом, мне сказали, что, скорее всего, они ушли из Луганской и Донецкой областей – подальше от войны.Харьковский фотограф видел красотищу в фантастических уголках Земли, но желания остаться где-нибудь никогда не возникало.– Интересных мест на Земле очень много. Хотелось бы где-то задержаться подольше, есть желание еще вернуться в Марокко, а в Исландию ездил бы и ездил, – улыбается Владимир Оглоблин. – Но в душе живет чувство дома – хочется вернуться. Видимо, ощущение чего-то близкого, Родины – не пустой звук. Я понимаю, что где-то протекает другая жизнь, где нет бесконечной борьбы на протяжении ста лет. Но пока тянет домой – туда, где есть что-то родное: и духовно, и ментально.