Цены на потребительском рынке Харьковской области в январе по сравнению с предыдущим месяцем выросли на 0,9%, а по Украине - на 1,3%.

Об этом сообщили в Главном управлении статистики в Харьковской области.Цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,7%.При этом больше всего подорожали:• яйца – на 16,3%;• овощи, подсолнечное масло сахар, фрукты, говядина, рис, мясо птицы и макаронные изделия – на 1,0-7,8%%;• хлеб, продукты переработки зерновых, молочные продукты, сало, безалкогольные напитки, свинина – на 0,5-0,8%.Подешевели:• мед, молоко, кисломолочная продукция – на 0,9-4,6%.Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 1,9%. По данным ГУ статистики, это связано с подорожанием табачных изделий на 3,5%.Одежда и обувь подешевели на 2,4%, в частности, обувь - на 3,2%, одежда - на 1,9%.Снижение цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 1,5% произошел за счет снижения цены на природный газ на 19,5%, канализации – на 3,2%.Повышение цен на транспорт на 0,7% произошло за счет подорожания топлива на 2,9%, автомобилей - на 0,8%. При этом проезд в железнодорожном транспорте подешевел на 2,2%.