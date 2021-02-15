В рамках строительства дороги с Салтовки до центра планируется расширение Журавлевского спуска и улицы Веснина, и на время реконструкции трамвай заменят автобусом.

Об этом сообщил директор городского Департамента инфраструктуры Сергей Дульфан, пишет "Суспільне".По его словам, после расширения дороги останется одна трамвайная колея, по которой организуют реверсивное движение.Предполагается, что после расширения дороги останется одна трамвайная колея, на которой организуют реверсивное движение. На время реконструкции трамвай заменят автобусом. Как это скажется на графике движения, пока неизвестно.