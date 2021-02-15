Время сверить ваши планы и надежды со звездным «раскладом» на ближайшие дни.

Вы можете ни с того ни с сего восстать против мира. Постарайтесь, чтобы это не принесло катастрофических последствий. Завтра вы будете коллектором информации. Убедитесь в отсутствии утечки.Вы, возможно, слишком форсируете события. Во-первых, это повышает сопротивление, а во-вторых, вас могут посчитать выскочкой. Будьте более умеренным. Завтра очевидные вещи будут казаться сложными, и наоборот.Все вокруг будет несколько туманно. Не имея возможности составить ясную картину происходящего, не стоит решаться на активные действия. Завтра вы почувствуете себя белкой в колесе. Даже присесть будет некогда.Сейчас отличное время для светских бесед и прочих милых развлечений. Завтра ваш взгляд целый день будет прикован к небу. Постарайтесь пореже глядеть на солнце — вредно. Птичка, опять же, может пролететь или шишка упасть.Если вы желаете что-нибудь сделать так, как считаете нужным, а не так, как принято, придется притворяться. Не возражайте — просто не слушайте. Завтра наслаждайтесь приятными мелочами. Хотя может подвернуться и что-то покрупнее.Займитесь собственными делами, благо их всегда предостаточно. Незачем взваливать на себя еще и чужие. Завтра можете оказаться в ситуации, которой так хотели избежать. В этом случае не до широких жестов.Вы будете преисполнены энергией и всевозможными идеями относительно ее применения. Но будьте благоразумны, организм может и не выдержать нагрузок. Завтра, скорее всего, придется пойти на компромисс.Наконец-то вы увидите свет в конце тоннеля. Только вот захотите ли вылезать из теплого и относительно безопасного, хоть и темного места? Завтра ничто не сможет вас удержать. Вы будете подобны вихрю.Вам следует проверить, не завалялись ли где-нибудь неоплаченные счета и тому подобные неприятности. Постарайтесь закончить с делами поскорее. Завтра ваше терпение может подвергнуться немалому испытанию.Все будут интересоваться исключительно вашей персоной. Придется внимательно следить за своими действиями и словами. Завтра не стоит особенно прислушиваться к тому, что говорят за вашей спиной. Бог с ними, с завистниками.Вам следует быть максимально осторожным в финансовых вопросах. Если есть возможность, подобные дела лучше вовсе отложить. Что бы ни происходило, завтра вы будете центром всеобщего внимания. Укрыться не удастся.Вы фактически достигли желаемого, осталось сделать последнее усилие. Вот этим-то и стоит заняться. Завтра вам могут напомнить об обещании, некогда вами данном. Возможно, стоит его выполнить.