В Харькове полиция остановила автомобиль, который находился на встречной полосе движения.

По словам очевидцев, это произошло сегодня, 15 февраля, на многополосной улице Клочковской в районе Алексеевского лугопарка."Эти олени не перестают удивлять! На Клочковской копы приняли Мазду прямо на встречке", - пишут свидетели происшествия.На кадрах, снятых на видеорегистратор, видно, что в крайней левой полосе движения стоит полицейский Prius и автомобиль Mazda. Вышедший из Prius полицейский открывает дверь остановленной машины и беседует с водителем.Отметим, что Клочковская на этом участке – многополосная, причем направления движения разделены разделительной полосой.В комментариях к посту пользователи Сети предполагают, что водитель Mazda – пьян или же "перепутал поворот"."А что, так можно было?" – пишут люди.Официальная информация патрульной полиции – уточняется.