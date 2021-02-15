В Харьковском следственном изоляторе предупредили две попытки доставки наркотических веществ.

Об этом сообщили в Северо-Восточном межрегиональном управлении по вопросам исполнения наказаний.



При осмотре посылки, поступившей заключенному, в банке с вареньем обнаружили вещество белого цвета, похожее на наркотическое.



А при осмотре еще одной посылки, поступившей другому заключенному, в конфете нашли сверток с кристаллообразным веществом прозрачного цвета, похожем на наркотическое.