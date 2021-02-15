Печерский районный суд Киева продлил двум подозреваемым по делу об авиакатастрофе Ан-26 меру пресечения в виде содержания под стражей до 18 марта.

Соответствующие постановления суда опубликованы в Едином государственном реестре судебных решений.



Как пишет "РБК-Украина" адвокат Александр Фролов сообщил, что под стражей оставили экс-руководителя военной части Чугуева Вячеслава Глазунова и руководителя полетов Александра Жука.



Адвокат подозреваемых отметила, что на решение суда будет подана апелляция.



Напоминаем: авиакатастрофа самолета Ан-26 произошла 25 сентября 2020 года около 20:45 вблизи города Чугуев. Погибли 26 человек.