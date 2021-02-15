В Харьковском районе, в пгт Высокий спасатели ликвидировали пожар в моторном отсеке и кабине грузового автомобиля.

Как сообщили спасатели, вызов поступил 15 февраля, в 00:42.



Установлено, что во время движения загорелся моторный отсек и кабина автомобиля ГАЗ-53 2004 года выпуска на площади 5 кв. м.



В 2:05 огонь потушили. Причина пожара устанавливается.