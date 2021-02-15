В Московском районе во время патрулирования внимание полицейских привлек мужчина, который странно себя вел и нес в руках офисный принтер.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области во время проверки документов у мужчины, выяснилось, что он находится в розыске.



По предварительным данным он вероятно, причастен к преступлению по ч.2 ст.185, кража, совершенная повторно или по предварительному сговору группой лиц Уголовного кодекса Украины.