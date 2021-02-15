Радион Гайсинский получил в наследство фирму "Паркинг+", освоившую миллиарды бюджетных средств.Как сообщает Харьковский антикоррупционный центр, пасынок Кернеса Родион Гайсинский стал соучредителем ООО «Паркинг+» - главного харьковского подрядчика по ремонту дорог, которое за время существования освоило многомиллиардные подряды.
«На Гайсинского переписали долю на 5 миллионов гривен уставного фонда, которая была оформлена на Олега Гончара, летавшего на отдых вместе с Геннадием Кернесом», - выяснили журналисты.
Также недавно среди соучредителей появилась Любовь Фионова. На нее записана доля, которая ранее была оформлена директора фирмы Вячеслава Блинкин.
«За 10 лет на посту мэра Геннадий Кернес создал целую империю, наращивая влияние и активы. Хотя официально демонстрировалась лишь небольшая часть, остальные существовали благодаря целому ряду подставных лиц. В последние же несколько лет эти активы начали официально "отбеливаться" и переходить к неофициальной жене мэра - Оксане Гайсинской или ее сыну - Родиону», - сообщают в ХАЦ.