Народный депутат Украины Юлия Светличная рассказала об акции, благодаря которой подопечные Сахновщинского учебно-реабилитационного центра получили комплекс для лечения и профилактики заболеваний позвоночника, а также многофункциональный тренажёр для физиотерапии.

«В прошлом году, как раз в феврале, на выборах в Верховную Раду против нас решили пойти путём лжи и манипуляций. Распространяли нелепые фейки и листовки, печатали их большими тиражами и думали, что это поможет.Вместе с людьми мы дали ответ таким действиям, и 78% полученной поддержки так и остаются самым высоким уровнем доверия среди всех депутатов парламента. Я очень дорожу доверием людей, как и словом, которое даю.Тогда я сразу сказала: весь этот многотонный бумажный фейк мы соберём, сдадим на макулатуру, а средства потратим на добрые дела и передадим тем, кому они очень нужны. Так и поступили. Сразу, ещё весной.А недавно заехали в гости в Сахновщинский учебно-реабилитационный центр для деток с особыми потребностями. Благодаря нашей акции интернат смог приобрести комплекс для лечения и профилактики заболеваний позвоночника и многофункциональный тренажёр для физиотерапии. Именно то, что было необходимо деткам. Кстати, это невероятно творческие дети. Уверена, их ждёт большое будущее. А я и в дальнейшем буду их поддерживать», - написала политик.