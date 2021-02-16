В Харькове, 16 февраля, временно прекращено водоснабжение в нескольких районах, сообщили в «Харьковводоканале»

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Московского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:



ул. Дружбы Народов, 202 (п. №1, стояк) до 20:00 16.02.21 г.



А также:



Немышлянский район:

б-р Богдана Хмельницкого, 4 (п. №4, стояк) до 20:00 16.02.21 г.



Холодногорский район:

ул. Новый Быт, 2 (стояк) до 17:00 16.02.21 г.



Шевченковский район:

пр. Победы, 59 (п. №6), пр. Людвига Свободы, 39 (п. №9) до 20:00 16.02.21 г.