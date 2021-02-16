В Харьковской области от коронавируса умерло 16 человек.

Об этом сообщает система мониторинга СНБО Украины.



Согласно опубликованным данным, за минувшие сутки в Харьковской области лабораторно подтвердили 131 случаев коронавирусной инфекции. 133- болеет, 16 - скончались. Выздоровело-248.



Всего в Украине за сутки +3 143 заражённых COVID-19.



Всего 1 276 618 случаев. Из них 24 392 умерло и 1 122 968 человек выздоровели.