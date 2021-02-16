По данным полиции, это три девушки и двое мужчин в возрасте от 21 до 29 лет. Злоумышленники продавали изображения порнографического характера на тематических сайтах в интернете.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса Украины. Проведены обыски. Изъяты персональные компьютеры, ноутбук, штативы с веб-камерами и другое имущество, черновые записи с полученными доходами от преступной деятельности.



Решается вопрос о сообщение злоумышленникам о подозрении. Согласно санкции статьи, им грозит наказание в виде тюремного заключения на срок от 3 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.