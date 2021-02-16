В Харьковской области разоблачили инспектора пограничной службы в вымогательстве и получении от гражданина Украины взятки в размере 17 тысяч гривен за не реагирование на контрабанду товаров на территорию России, а потом обратно в Украину.

Об этом сообщили в специализированной прокуратуре в военной и оборонной сфере Объединенных сил.



15 февраля, пограничника задержали сразу после получения денег. Продолжаются первоочередные следственные действия, в том числе обыск по месту службы фигуранта.



Готовится сообщение о подозрении, в суд направят ходатайство об избрании пограничнику меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от должности.