Как сообщили в Харьковском гидрометцентре, в области сегодня, 16 февраля облачная погода. Без существенных осадков.

На дорогах гололедица. Ветер северо - западный, 3 - 8 м / с.



Температура ночью 16 - 21 ° мороза, днем 6 - 11 ° мороза.



По городу: без существенных осадков.На дорогах гололедица.



Температура ночью 17 - 19 ° мороза, днем 8 - 10 ° мороза.