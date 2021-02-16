Как сообщили в Харьковском гидрометцентре, в области сегодня, 16 февраля облачная погода. Без существенных осадков.

На дорогах гололедица. Ветер северо - западный, 3 - 8 м / с.

Температура ночью 16 - 21 ° мороза, днем 6 - 11 ° мороза.

По городу: без существенных осадков.На дорогах гололедица.

Температура ночью 17 - 19 ° мороза, днем 8 - 10 ° мороза.

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