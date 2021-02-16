Чемпионом Украины в весовой категории до 75 кг на соревнованиях в Черновцах стал харьковский боксер Богдан Толмачев.

Об этом сообщили областные власти.



На соревнованиях среди мужчин и женщин до 22 лет, которые с 8 по 14 февраля состоялись в Черновцах, спортсмены Харьковской области завоевали пять наград.



Участие в чемпионате приняли спортсмены из 18 регионов страны, а по его итогам сборная Харьковской области завоевала 1 золотую и 4 бронзовые медали.



Чемпионом Украины в весовой категории до 75 кг стал харьковский боксер Богдан Толмачев. На пути к золотой медали он уверенно победил четырех соперников, одного из них - досрочно, а других, в том числе в финале Ивана Папакина из Киевской области, - со счетом 5:0.



Бронзовые медали чемпионата завоевали: Даниил Катехин (весовая категория - до 52кг), Роман Васютин (весовая категория - до 81кг), Родион Морозов (весовая категория - до 91кг), Елена Иванисова (весовая категория - до 48кг).



По результатам национального первенства будет сформирован состав сборной Украины, который будет представлять нашу страну на чемпионате Европы, проведение которого планируется в конце мая этого года в Италии.



