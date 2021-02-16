На ступеньках метро "Студенческая", сегодня утром, 16 февраля обнаружили труп женщины, которая по предварительным данным, не имела постоянного места жительства

По данным полиции, тело умершей женщины обнаружили около 6:54. Ей было около 40 лет, личность сейчас устанавливается. По внешним признакам, женщина не имела постоянного места проживания.Тело без признаков насильственной смерти направили в морг для установления причин смерти. Информацию о происшествии зарегистрировали в Едином учете Харьковского райуправления полиции №2.