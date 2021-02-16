В Харьковской области дорожные работы по ликвидации ямочности выполняют 13 бригад.

Об этом сообщили в Службе автомобильных дорог в Харьковской области.



В Харьковской области утром 16 февраля обеспечен проезд по всем дорогам государственного значения, покрытие сухое, обработанное противогололедными смесью. В течение 15 февраля на дорогах работали более 100 единиц спецтехники, использовано 318 кум. м песчано-соляной смеси и 3 тонны технической соли.



Подрядные организации проводят аварийный ямочный ремонт. В том числе 15 февраля работы проводились на объездной дороге вокруг Харькова (Флоринка, у поворота на Ольховку, вблизи Роганского жилмассива, в сторону Безлюдовки) и в пределах пгт Коротич.



16 февраля, на дорогах будут работать 13 бригад. Ямочный ремонт будет проводиться на трассе Киев - Харьков - Довжанский, Харьков - Змиев - Балаклея - Гороховатка, Харьков - Красноград - Перещепино.