В Боровском районе Харьковской области во время ликвидации пожара в летней кухне спасатели обнаружили тело мужчины

Как сообщили спасатели, вызов о пожаре в летней кухне на территории частного домовладения на улице Школьной в селе Малеевка Боровского района поступил 15 февраля в 6:59.



По указанному адресу горела крыша и внутренние помещения летней кухни. Здание обесточили. В помещении спасатели обнаружили обгоревшее тело владельца, мужчины 1961 года рождения.



В 10:16 пожар был полностью потушен. Причина возгорания устанавливается.