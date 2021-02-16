События На Киевской трассе огромные ямы на дороге Вечерний Харьков 11:04 353 Об этом сообщает телеграмм-канал ВЕХА. По словам очевидцев, на трассе огромные ямы. "Будьте аккуратны на дороге",- написано в сообщении. Читайте также В мире отмечают Международный день блинов В Харьковской области полным ходом идет ямочный ремонт Под Харьковом в пристройке сгорел мужчина БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ В мире отмечают Международный день блинов События 12:05 Лента новостей В мире отмечают Международный день блинов 12:05 В Харьковской области полным ходом идет ямочный ремонт 11:47 Под Харьковом в пристройке сгорел мужчина 11:35 В Харькове родилось 30 детей 11:20 На Киевской трассе огромные ямы на дороге 11:04 В Харьковской области задержали пограничника, который требовал у гражданина Украины взятку 10:47 Курс валют на 16 февраля 10:32