В один из вторников февраля празднуется Международный день блинов, который особенно любят в Англии и в Америке.

В этом году этот праздник приходится на 16 февраля.



В православном календаре почитают святых Симеона и Анну или Хранителей младенцев.





Именины: Адриан, Анна, Василий, Владимир, Иван, Михаил, Николай, Павел, Роман, Семен, Тимофей, Даниэла.