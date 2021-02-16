Как всегда – с людьми и для людей. Народный депутат Украины Юлия Светличная продолжает рабочие поездки по Харьковщине. В фокусе внимания народной избранницы – самые наболевшие для жителей области вопросы: качество и доступность медицины, разрушение производства, увеличение тарифов...



Медицина важна не только в пандемию

Вопрос не останется без внимания



«Будем отстаивать предприятие»

Реконструкцию ЦРБ необходимо завершить

Одной из важнейших составляющих эффективной работы народного депутата Юлии Светличной является постоянная связь с людьми – встречи, личные приемы, осведомленность в актуальных для людей вопросах. Именно поэтому ее хорошо знают, любят и уважают люди, поскольку для них она всегда рядом и является безусловной поддержкой во многих жизненных ситуациях.Пожалуй, нет в стране семьи, которой не коснулось бы увеличение расходов на коммунальные платежи, и недавние встречи Юлии Светличной с жителями Харькова, Краснограда, Зачепиловки, Лозовой показали, что тема тарифов – одна из самых болезненных. Эта ситуация должна решаться системно, убеждена Юлия Светличная– Люди не понимают, что будет дальше. Спрашивают, почему так происходит и правда ли, что таково требование международных организаций? Нет, основные причины другие, – отмечает народный депутат. – МВФ как кредитора украинской экономики всегда интересовала только сбалансированность доходов и расходов государственного бюджета. Подчеркиваю, именно это интересует международные организации при предоставлении финансовых траншей. То есть, если уровень тарифов ведет к падению доходов бюджета из-за снижения прибыльности одного из самых крупных налогоплательщиков — «Нафтогаза», – то действительно необходимо находить механизмы компенсации недопоступлений.При этом Юлия Светличная призывает не верить заявлениям, что кроме повышения тарифов других вариантов нет.– Это действительно задача не из простых, но варианты есть, и они могут быть разными — от повышения эффективности работы «Нафтогаза» и уменьшения его административных расходов до увеличения объемов добычи украинского газа и устранения «схематозных посредников» на рынке энергоносителей. А увеличение тарифов — это «лобовой» и в данных условиях абсолютно неадекватный подход, – считает Юлия Светличная.Юлия Светличная подчеркивает: если правительство не в состоянии справляться с экономическими вопросами самостоятельно, то абсолютно неприемлемо перекладывать проблему и неподъемный финансовый груз на людей.– Главная причина возникшей ситуации с тарифами — не обстановка на мировом рынке энергоносителей или требования международных организаций, а полная некомпетентность правительства и коррумпированность энергетической системы нашей страны, – говорит народный депутат. – Знаю, что компетентное правительство и «зачистка» всех коррупционных звеньев вполне могут обеспечить справедливую цену как на газ, так и на электроэнергию. Справедливую для всех — и для государства, и для людей.А пока этого не происходит, команда Блока Светличной «Разом!» продолжает защищать людей. Мэры городов, главы громад и депутаты политической партии всех уровней поддержали своего лидера Юлию Светличную, которая первой среди политиков отреагировала на возникшую ситуацию с тарифами. Большинство громад Харьковщины направили правительству и НКРЭКУ требования о пересмотре тарифной политики и разработке социальных программ поддержки людей, предложили введение местных субсидий и компенсаций.– Наша позиция в том, что тарифы должны соответствовать уровню доходов граждан, а государство в погоне за экономической целесообразностью обязано не забывать об интересах и возможностях людей, – отмечают в Блоке Светличной «Разом!».В селе Перемога Лозовского района Юлия Светличная вместе с громадой открыла мультифункциональный центр, в котором под одной крышей разместились управление старостинским округом, амбулатория общей семейной практики и центр предоставления административных услуг.Проект реализован на средства и по инициативе громады, которой руководит представитель Блока Светличной «Разом!» Сергей Зеленский – последователь политики, которую в период своего губернаторства проводила в области Юлия Светличная. Тогда гуманитарным и социальным вопросам уделялось особое внимание. Сегодня Юлия Светличная, уже как народный депутат, продолжает поддерживать развитие социальной инфраструктуры на Харьковщине. Вот и сейчас на открытие центра жители пригласили свою народную избранницу, которую давно и хорошо знают, поддержали на выборах и всегда тепло принимают. Обсудили перспективы развития центра – здесь планируется расширить спектр услуг и сделать его центром жизни села.Развитие медицины – один их приоритетов руководства Лозовской громады. Теперь в селе Перемога будет работать обновленная амбулатория семейной медицины. В коридорах и кабинетах заменили двери, провели ремонт потолка, стен, пола. Закупили современную мебель и оборудование для забора и проведения анализов.– На медицину необходимо обращать внимание не только в эпоху пандемии и карантина, а все время, чтобы люди получали медицинские услуги в хороших условиях. Так, как было раньше, – это неприемлемо. Мы должны двигаться вперед, – говорит Юлия Светличная.В обновленной амбулатории работают врач, медсестра и санитарка, которые обслуживают около полутора тысяч человек. Пациенты имеют возможность лечиться на дневном стационаре. К тому же здесь созданы условия для приема младенцев.– Мы будем делать все для улучшения инфраструктуры, особенно на селе. Говорили, что если произойдет объединение громад, о селе забудут. Мы не забываем. У нас есть приоритеты, – заверяет Сергей Зеленский. – Мы сейчас работаем и в Краснопавловке, которая у нас в ОТГ всего третий месяц . Рассмотрели вопросы и наметили цели на будущее.Юлия Светличная озаботилась тем, что в Лозовой до сих пор нет детской поликлиники. А ведь Лозовая – один из самых крупных городов в Харьковской области. Народная избранница заверила, что не оставит вопрос без внимания – депутаты областного и местных советов от Блока Светличной «Разом!» приложат все усилия, чтобы в Лозовой появилось медицинское заведение для маленьких пациентов.– В Лозовской ОТГ крайне необходимо создать отдельное заведение для лечения детей. Это возможность для ребятишек проходить и диагностику, и лечение в медицинском учреждении, созданном специально для деток. И мы будет уделять особое внимание этому вопросу, – отмечает Юлия Светличная.По ее словам, есть понимание и определенные действия и от городского головы, и от депутатов Блока Светличной как на местном, так и на областном уровне. Но нет понимания и соответствующих действий со стороны областной государственной администрации и со стороны правительства.– Финансирование строительства блокируется по разным причинам. Интересно, что это —безответственность или равнодушие? Разберемся. В этот вопрос буду вмешиваться лично. Буду требовать обеспечения финансирования как в государственном, так и в областном бюджете, – подчеркивает народный депутат.Напомним, за то время, что Юлия Светличная возглавляла областную администрацию, на Харьковщине были возведены десятки амбулаторий, отремонтированы районные больницы, фельдшерско-акушерские пункты, созданы инклюзивно-ресурсные центры.На традиционный личный прием, который Юлия Светличная провела в Лозовой, пришла делегация Панютинского вагоноремонтного завода с просьбой поспособствовать стабилизации финансового состояния предприятия и загрузке его работой.– К сожалению, дела на предприятии с места не сдвинулись. Мы не видим никакого проблеска, нет надежды, что завод заработает, – жалуется председатель первичной профсоюзной организации филиала ПВРЗ Валентина Левченко. – По состоянию на февраль завод получил заказ на строительство ста вагонов, но финансирование от «Укрзалізниці» на эти работы не поступило. Предприятие собственными силами, из тех материалов, которые есть в наличии, сможет построить только девять вагонов. Мы не в состоянии самостоятельно приобрести материалы, оздоровить людей, выплатить премии. Специалисты бросают работу и уезжают на заработки за границу. Предприятие работает четыре дня в неделю, некоторые цеха находятся на простое, более того – ожидается сокращение.Юлия Светличная заверила коллектив, что вместе с мэром будет и в дальнейшем отстаивать предприятие.– Филиал «Панютинский вагоноремонтный завод» АО «Укрзалізниця» – это базовое предприятие Лозовской ОТГ с опытным штатом, который готов работать днем и ночью, но, к сожалению, не имеет такой возможности. Сейчас железнодорожная отрасль переживает тяжелые времена. Реформы, которые планируются, возможно, и принесут результат, но пока их нет. Давайте вместе требовать от «Укрзалізниці», чтобы предприятие работало и получало своевременный план, а работники – достойные выплаты, – предлагает народный депутат.По словам Юлии Светличной, вопрос Панютинского вагоноремонтного завода снова поднимут на областном и государственном уровнях.Депутаты Блока Светличной «Разом!» в советах всех уровней отстаивают право людей на достойные условия труда и достойную оплату.– Предприятия не должны сидеть сложа руки и накапливать долги по зарплате. Они обязаны реагировать на ситуацию в стране, соответствующим образом планировать свою работу и беспрекословно защищать своих работников. А органы власти не имеют никакого права забывать о работниках государственных предприятий, – отмечают в Блоке «Светличной Разом!».В ходе рабочих поездок по Харьковщине Юлия Светличная посетила Близнюковскую громаду – самую отдаленную в Харьковской области. Побывала в центральной районной больнице, где продолжается реконструкция, начатая еще в 2019 году, в период губернаторства Юлии Светличной.– Близнюковской ОТГ крайне необходимо закончить реконструкцию центральной райбольницы, которую мы начали вместе с главой ОТГ Геннадием Королем в 2019 году, – отмечает Юлия Светличная.В свою очередь, Геннадий Король, который является представителем Блока Светличной «Разом!», напомнил, что конкурс и гранты начались, когда Юлия Светличная была губернатором.– Мы с Юлией Александровной неоднократно проводили встречи на эту тему. И, слава богу, она нас слышала, благодаря чему сегодня мы имеем вот такие успехи, – говорит Геннадий Король.В Зачепиловке Юлия Светличная посетила недавно восстановленный Дом детского и юношеского творчества – ознакомилась с работой кружков, побывала на репетиции воспитанников коллектива «Радужное разнообразие», пообщалась с участниками шахматного кружка, которые сейчас сосредоточенно готовятся к турнирам.Хотя прошлый год выдался непростым для детей – из-за карантина и зачастую невозможности тренироваться, заниматься творчеством и участвовать в соревнованиях, – воспитанники и тренеры не теряют оптимизма, и на этот год у них большие надежды. А Юлия Светличная всегда поддерживает стремление к развитию, поэтому в ее лице коллектив дома творчества имеет беспрекословного сторонника и хорошего друга.