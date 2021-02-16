Проспект в Харькове будет носить имя Петра Григоренко, а не маршала Жукова.

Второй апелляционный административный суд не удовлетворил апелляционной жалобы Харьковского горсовета по делу о переименовании проспекта Григоренко на проспект Жукова и оставил без изменений решение суда первой инстанции, принятое в июне 2020 года. Тогда суд постановил считать решение сессии горсовета от 26 февраля о переименовании проспекта Григоренко в проспект Жукова – недействительным.Постановление Второго апелляционного административного суда было вынесено вчера, 15 февраля, пишет "Суспільне". Суд зачитал только резолютивную часть."Суд постановил: апелляционную жалобу Харьковского городского совета оставить без удовлетворения, решение Харьковского окружного административного суда от 18.06.20 по делу [...] - оставить без изменений", - заявил председательствующий Игорь Ральченко.Постановление вступает в силу с момента объявления и может быть обжаловано в кассационном порядке в течение 30 дней со дня составления полного текста решения.Напомним, в июне Харьковский окружной административный суд по иску, поданному ВО "Свобода", отменил повторное решение городского совета о переименовании проспекта Григоренко в честь Жукова. На это решение в августе горсовет подал апелляцию, но суд ее вернул на основании того, что жалобу подписало лицо, не подтвердившее свои адвокатские полномочия. Горсовет подал апелляцию повторно. На заседании 14 декабря 2020 г. представитель горсовета просила суд остановить производство и отложить рассмотрение. Суд отказал. 15 февраля суд не удовлетворил ходатайство горсовета о назначении военной экспертизы.Отметим, что это уже второй судебный процесс, касающийся проспекта, и он связан со вторым переименованием. Первый окончательно завершился на прошлой неделе: Верховный суд Украины принял решение, что возвращение проспекту Петра Григоренко имени маршала Жукова - незаконно. Это решение Верховного суда касается только первого переименования проспекта, принятого Харьковским горсоветом на основании электронной петиции.