Верховная Рада на заседании во вторник, 16 февраля приняла обращение к мировому сообществу с призывом усилить санкции против России за аннексию Крыма. Данное постановление поддержали 314 депутатов.

Обращение направлено ООН, Европарламенту, ПАСЕ, Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, ПА НАТО, ПА ОЧЭС, правительствам и парламентам стран мира."Усилить политико-дипломатическое и санкционное давление на государство-оккупанта до полного прекращения им вооруженной агрессии и восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанной государственной границы, продолжать политику непризнания попытки аннексии Автономной Республики Крым и города Севастополь", - сказано в документе.Депутаты призывают использовать все возможные международные политико-дипломатические и санкционные механизмы в отношении федерации для немедленного освобождения всех украинцев, которых РФ незаконно удерживает на временно оккупированных территориях Крыма и в России.Также парламент просит партнеров противодействовать милитаризации Крымского полуострова; требовать от России прекратить агрессивные действия в Черноморском регионе, практику перекрытия для торгового судоходства значительных районов акватории Черного и Азовского морей под предлогом военных учений, практику блокирования украинских портов с использованием гибридных методов."Требовать от Российской Федерации прекратить попытки расширения своей юрисдикции на ядерные объекты и инфраструктуру на временно оккупированных территориях АР Крым, использование захваченных украинских предприятий оборонной промышленности и предоставить мировому сообществу четкие заверения о неразмещении на временно оккупированных территориях Украины ядерного и другого оружия массового уничтожения", - говорится в постановлении.Кроме того, Рада просит требовать от России прекратить насильственное перемещение незаконно осужденных граждан Украины из Крыма в Россию."Требовать от Российской Федерации прекратить депортацию гражданского населения временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым и города Севастополь и перемещения граждан Российской Федерации на временно оккупированную территорию Украины", - подчеркивается в документе.Парламент призывает применять все возможные виды санкций к физическим и юридическим лицам, органам государственной власти РФ, органам оккупационной власти федерации, причастным к оккупационной политике на временно оккупированных территориях Украины и системным нарушениям прав человека.