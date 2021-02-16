Об этом сообщает телеграм-канал ВЕХА.

«При обследовании зданий полицейские не обнаружили никаких взрывоопасных предметов.

Сообщение о закладке взрывчатки в двух домах на улице Шевченко поступило в полицию 16 февраля около 9:50.

В ходе проверки правоохранители обследовали 2500 тыс.кв. метров помещений и 4100 кв. метров прилегающей территории, эвакуировали 105 человек. Никаких взрывоопасных предметов не обнаружено.

Информации зарегистрированы в Едином учете территориальных подразделений полиции», сказано в сообщении канала.

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