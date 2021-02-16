В Черновцах полицейские осуществили мечту умирающего от рака мозга 10-летнего Саши Андрейчука, который мечтал стать одним из них.

Об этом рассказывает издание «Шпальта».Врачи уже не могут помочь ребенку, лечение остановлено. Сколько времени осталось у мальчика точно неизвестно, но его очень мало.Волонтер Марта Левченко рассказала, что мальчик уже не говорит и половина его тела парализована. Но он все же общается с окружающими.— Он пишет пальчиками на гаджете. Мы его спросили, о чем он мечтает, что его сделало бы счастливым и заставило бы улыбнуться. Он ответил одним словом: «Полиция». Полицейские — его кумиры. Он сказал, что обязательно станет одним из них, когда вырастет, — говорит она.Волонтер рассказала об этом в соцсетях и получила отклик сотен полицейских со всей страны. Мальчику сшили специальную именную форму со спецжетоном. А 15 февраля, около 80 правоохранителей из Черновицкой и Ивано-Франковской областей пришли в гости к мальчику и сделали ему сюрприз.Саша ни о чем не знал и увидел своих кумиров в окно. Ему вручили форму и жетон, после чего вывезли на улицу. Там правоохранители встретили его аплодисментами и провели церемонию посвящения в свои ряды. Затем мальчик выбрал авто, на котором совершил свое первое настоящее патрулирование.