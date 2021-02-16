Члены сводной кинологической группы Восточного оперативно-территориального объединения Нацгвардии получили награды. Медалью наградили и служебную собаку по кличке Один.

Кинологическое подразделение специализировалось на работе со служебными собаками по поискам оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ и в течение ноября и декабря 2020 года выполняло боевые задачи в районе проведения ООС, сообщает пресс-служба Восточного теруправления НГУ. Кинологов поощрили за отличное выполнение воинского долга ценными подарками, благодарностями и нагрудными знаками.

Вместе с кинологами получил награду и служебный пес Один. Теперь его грудь украшает медаль «За преданную службу» II степени. И это уже вторая награда в коллекции четвероногого гвардейца.

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