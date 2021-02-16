Члены сводной кинологической группы Восточного оперативно-территориального объединения Нацгвардии получили награды. Медалью наградили и служебную собаку по кличке Один.

В Маріупольській бригаді службовий собака «Одін» за показники в службі отримав нагороду. Тепер його груди прикрашає медаль «За віддану службу» II ступеня. І це вже друга відзнака в колекції «Одіна» pic.twitter.com/ZrQiO5odOn — ngu_east (@ngu_east) February 10, 2021

Кинологическое подразделение специализировалось на работе со служебными собаками по поискам оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ и в течение ноября и декабря 2020 года выполняло боевые задачи в районе проведения ООС, сообщает пресс-служба Восточного теруправления НГУ. Кинологов поощрили за отличное выполнение воинского долга ценными подарками, благодарностями и нагрудными знаками.Вместе с кинологами получил награду и служебный пес Один. Теперь его грудь украшает медаль «За преданную службу» II степени. И это уже вторая награда в коллекции четвероногого гвардейца.