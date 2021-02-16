Соответствующий тендер объявил Харьковский городской совет.

Как сообщает Харьковский антикоррупционный центр, в Департаменте строительства и дорожного хозяйства Харьковского городского совета объявили тендер на проектные работы новой транспортной развязки возле станции метро «Киевская», стоимостью 59 миллионов гривен.Журналисты отмечают, что эта сумма интересна тем, что она превышает более половины стоимости строительства развязки.«Так, в приложениях к бюджету Харькова на 2021 указано, что строительство этой развязки должно быть завершено в течение этого года. А стоимость строительства составляет 85,7 миллиона гривен. Однако, уже на этой неделе секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов заявил, что в этом году будут выполнены только основные работы по строительству, но не будет завершен объект полностью. Так что следует ожидать увеличения стоимости проекта», - отметили в ХАЦ.