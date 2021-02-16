Об этом сообщает телеграм-канал ВЕХА.

«Рада поддержала увеличение штрафов и усиление наказания за нарушение на дорогах, в том числе за пьяное вождение.«За» законопроект 2695 во втором чтении проголосовали 325 нардепов. Изначально в этом документе было предусмотрено право делать внезапные проверки водителей на состояние алкогольного опьянения, однако позже норма была отменена.Также правками снизили предлагаемый штраф в 3,4 тыс грн до 1,7 тыс грн за превышение скорости в населенных пунктах более чем на 50 км/ч.При этом усиливается ответственность за управление транспортом или совершение ДТП в нетрезвом виде - от 17 до 51 тысячи гривен вместо 10,2 тыс. грн. За нарушения вроде не пристегнутого ремня или отсутствия шлема штрафовать будут на 510 грн, за бегство с места ДТП — на 3,4 тыс. грн, за езду без прав — от 425 до 20,4 тыс. грн.Также повышен минимальный штраф для пешеходов — за переход в неположенном месте придется отстегнуть 255 грн (раньше было 51 грн).За нарушение ПДД штраф повысят до 340 грн.», сказано в сообщении канала.