По словам свидетелей мужчины требовали деньги с кофейни за улаживание выявленных нарушений.

16 февраля в харьковских телеграм-каналах опубликовали информацию о двух мужчинах, которые зашли в одну из городских кофеен и начали требовать средства за выявленные нарушения, предъявляя удостоверения.Согласно публикации, речь идет о Владимире Павлюке, помощнике депутата областного совета от Европейской солидарности Анатолия Козловского, а также его товарище Олеге Сабадаше, который был кандидатом от ЕС на местных выборах в Харьковской области.После публикации информации в соцсетях, депутаты партии Порошенко поспешили опровергнуть информацию, заявляя, что удостоверения на фото «липовые», а ситуация является провокацией. Однако другие представители партии выступили с совершенно иной позицией, якобы удостоверения настоящие, а мужчины просто пытались заставить работников надеть маски и выполнять закон про обслуживание на украинском языке. Хотя один из них, судя по фотографии работников заведения, также находился в помещении без маски.