Две бригады медицинских работников пройдут в Киеве обучение по введению вакцин «Pfizer» и «AstraZeneca».

Об этом сегодня, 16 февраля, сообщила заместитель городского головы Светлана Горбунова-Рубан.По ее словам, для мобильных бригад в составе двух врачей, трех медсестер и водителя выделено 10 автомобилей. Одну бригаду для обучения по введению вакцины «Pfizer» планируется отправить в Киев в конце февраля, а вторую бригаду, по введению вакцины «AstraZeneca», - в начале марта.Светлана Горбунова-Рубан отметила, что по возвращению медики поделятся своим опытом с коллегами.