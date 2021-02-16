За последнее время Харьковская область попала сразу в несколько антирейтингов.

По мнению депутата Харьковского городского совета от Блока Светличной «Разом!» Александра Абрамова, такая ситуация сложилась из-за отсутствия лидера. В качестве примера он привел беспомощность системы охраны здоровья области в преодолении последствий пандемии Covid-19. На Харьковщине сейчас один из самых высоких уровней смертности в стране.– Нет главы Департамента охраны здоровья ХОГА. Руководитель области не может назначить человека, который будет отвечать за весь спектр действий. Нет ответственного человека. Но такого человека нет не только в отдельно взятом департаменте, но и в области в целом, – отметил в комментарии «Телеканалу р1» Александр Абрамов. – И лидера тоже нет. Именно лидер собирает вокруг себя людей, которые работают. Я не видел лидерских качеств у прежнего главы области. У нынешнего губернатора я тоже не вижу таких задатков. Где руководитель области? Появляется только когда что-то случается.Вызывает немало вопросов и эффективность использования областной властью государственных средств. Не так давно Харьковщина отличилась при закупке индивидуальных средств защиты для врачей. Цены, по которым осуществлялась закупка, оказались завышенными. Народный депутат Украины Юлия Светличная с трибуны парламента призвала правоохранителей разобраться в ситуации.Также Харьковщина закупила материалы для строительства дорог по ценам, которые в полтора раза превышали цены при аналогичных закупках в соседних областях.Кроме того, экологическая ситуация в области – наихудшая в стране. Регион лидирует по количеству нарушений экологического законодательства. Как сообщил глава Госэкоинспекции Андрей Малеваный, Харьковщина также стала лидером по количеству незаконных свалок.