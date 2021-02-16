Ретроспективный анализ помогает понять, на каких территориях нужно проводить усиленный контроль.

Государственное космическое агентство говорит, что в скором времени в Украине все случаи незаконной вырубки леса, добычи природных ископаемых, организации стихийных свалок, а также застройки побережий водоемов будут отслеживаться с помощью аэрокосмической съемки.Агентство договорилось с Минэкологии.- Это хорошая возможность для развития тех служб, которые уже давно действуют в развитых странах мира и приносят значительные результаты в борьбе с экологическими преступлениями и их предотвращении преступлений в экологической сфере, - сказал и.о. главы космического агентства Михаил Лев.- Этот новый инструмент подхода к экологическому контролю находится на стадии тестирования. Это поможет упростить процедуру проведения самих проверок, ускорить начисление убытков и стать существенным доказательством в судах, - отметил заместитель министра охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Шахматенко.В пресс-службе уточняют, что ретроспективный анализ помогает понять, на каких территориях нужно проводить усиленный контроль.