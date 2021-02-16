Сегодня, 16 февраля Областном организационно-методическом центре культуры и искусства открывается выставка «Кукла как искусство. История и современность». Выставка не только демонстрирует искусство изготовления кукол. Главная ее цель – помочь семьям, в которых воспитывают детей с редкой генетической патологией синдромом Дюшенна.

– Синдром Дюшенна – очень редкое генетическое заболевание, – рассказывает ведущий специалист КЗ «Областной организационно-методический центр культуры и искусства» Елена Бондарчук. – К сожалению, специальной государственной программы помощи таким детям не существует. Между тем болезнь проявляется дистрофией мышц, и детям с синдромом Дюшенна требуется постоянное внимание и уход, особенно если речь идет о больных, которые лишены возможности двигаться. Воспитывая ребенка с синдромом Дюшенна, семья фактически совершает ежедневный подвиг. Очень важно оказывать поддержку таким семьям, чтобы дети могли жить в любви и радости.На выставке представлены более десяти кукол и кукольных композиций – самые разнообразные по техникам и материалам работы нескольких авторов, а также винтажные и антикварные куклы харьковских фабрик.– Мы захотели совместить что-то по-настоящему зрелищное и прекрасное с благотворительностью, – рассказывает член организаций «Ділові українські жінки у Харківській області», «Українська асоціація ручної творчості» художник-кукольник Дарья Выставная. – Так родилась идея выставки кукол, в рамках которой мы смогли бы провести благотворительный аукцион по сбору средств для семей с детками с синдромом Дюшенна. Основное направление моего творчества – куклы в стиле антик и куклы-реплики. Я обожаю вещи с историей, коллекционирую антикварных кукол, поэтому стараюсь и в своих работах повторить давно утраченные сокровища из ушедших эпох. На выставке представлена моя работа, созданная по мотивам картины испанского художника Валериано Домингеса Беркера «Портрет девочки».В рамках выставки пройдут и тематические мастер-классы, на которых можно познакомиться с волшебством создания авторской куклы.В экспозиции также будут представлены картины члена Харьковской организации Национального союза художников Украины Виктора Северина.В день открытия выставки в 18.00 состоится благотворительный аукцион. В качестве лотов выступят куклы и мишки мастеров из объединения «Українська асоціація ручної творчості». Одним из лотов станет кукла Дарьи Выставной.На презентации будут присутствовать родители детей с синдромом Дюшенна, которым передадут вырученные на аукционе средства.Выставка завершит работу 1 марта. Вход свободный. Время работы – с 10.00 до19.00, выходной – воскресенье.