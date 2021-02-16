Судью Раховского райсуда Закарпатской области приговорили к шести годам лишения свободы за взятки.

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура во вторник, 16 февраля."16.02.2021 приговором Высшего антикоррупционного суда признан виновным и приговорен к 6 годам лишения свободы судья Раховского районного суда Закарпатской области, уличенный в марте 2019 года в коррупционных преступлениях", - сказано в сообщении.Судья дважды получал взятки (в сентябре 2018 года 400 долларов и в марте 2019 года 10 тысяч гривен). За эти деньги он обещал посодействовать в положительном решении в административном деле, которое рассматривал другой судья, а также рассмотреть в пользу этого же заявителя гражданское дело о взыскании долга. Он получал взятки в служебном кабинете.Вынесенный приговор вступит в силу через 30 дней со дня его провозглашения, если не будет внесена апелляция.