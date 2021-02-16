По состоянию на 16 февраля Уполномоченному по защите государственного языка поступило несколько сотен жалоб касательно обслуживания на украинском языке.

Как сообщил на своей странице в Facebook языковой омбудсмен Тарас Кремень, больше всего жалоб поступало Киева, Киевской и Харьковской областей.Всего с 16 февраля – даты, с которой вся сфера обслуживания должна перейти на украинский язык при общении с клиентами и посетителями, если те не попросят говорить на другом языке, - Тарас Кремень получил 647 жалоб и сообщений от граждан, притом 160 из них по телефону.Больше всего жалоб поступило из Киева и области: за месяц жители столицы отправили 284 сообщения о языковых нарушениях. Из Харьковской области – 43.Большинство жалоб касалось отсутствия украинской версии сайтов, предоставляющих услуги: к языковому омбудсмену поступило 299 обращений. О нарушении прав в сфере обслуживания заявили 139 человек. Еще 77 жалоб поступило касательно наружной рекламы. Также 23 человека заявили о нарушениях, касающиеся образования и государственной власти местного самоуправления.Тарас Кремень отметил, что ни одного злостного нарушителя пока выявлено не было. Также не взыскано ни одного штрафа."Все присланные нами в адрес физических или юридических лиц требования об устранении нарушений языкового законодательства, в том числе по результатам проведенных мероприятий государственного контроля, были выполнены. Никакой информации от людей, которым, по их просьбе, отказали бы в обслуживании государственном языке не поступало", — пояснил Тарас Кремень.Напомним, с 16 января 2021 года в соответствии со статьей 30 закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", все поставщики услуг, независимо от формы собственности, обязаны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на государственном языке.При общении с клиентами и посетителями вся сфера обслуживания должна перейти на украинский язык. Это касается супермаркетов, интернет-магазинов, кафе, банков, АЗС и других заведений и учреждений.Обслуживание на другом языке персонал может осуществлять только после просьбы клиента.