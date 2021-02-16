Демографическая ситуация на Харьковщине – угнетающая: смертность вдвое превышает рождаемость. Зато настоящей любви любые невзгоды – не помеха: женятся харьковчане почти в десять раз чаще, чем разводятся. Так что есть надежда, что все у нас наладится.

Рождаемость на Харьковщине в прошлом году по сравнению с 2019-м снизилась более чем на тысячу.Как сообщила «Вечернему Харькову» начальник Восточного межрегионального управления Минюста (г. Харьков) Татьяна Филатова, в 2020 году отделами РАГС Харьковской области зарегистрировано 16 855 актовых записей гражданского состояния о рождении, что на 1326 меньше, чем в 2019 году.Вместе с тем, смертность в регионе тоже снизилась. Так, по информации Татьяны Филатовой, в прошлом году отделами РАГС в регионе зарегистрировано 44 199 актовых записей о смерти, что в сравнении с 2019 годом на 3588 меньше.Судя по статистике, смертность на Харьковщине больше чем в два раза превышает рождаемость.– Таким образом, прослеживается тенденция относительно снижения количества актовых записей гражданского состояния вообще и рождения в частности, – комментирует статистику Татьяна Филатова.– Надеемся, что в следующем году тенденция рождаемости превысит смертность в несколько раз и сравняет демографический дисбаланс в Украине.Радует хотя бы то, что семьи харьковчане создают чаще, чем разводятся, даже несмотря на то, что свадеб в 2020 году на Харьковщине сыграли меньше, чем в 2019-м.По данным Восточного межрегионального управления Минюста (г. Харьков), в 2019 и 2020 годах тенденция государственной регистрации браков среди населения превышает количество разводов. В 2020 году отделами РАГС Харьковской области составлено 12 020 актовых записей гражданского состояния о браках, что на 4801 меньше, чем в 2019 году. Вместе с тем, 2020-м составлено 2752 актовых записи о разводе, что по сравнению с 2019 годом на 877 меньше.– Настоящая любовь переживет любые жизненные невзгоды, – говорит Татьяна Филатова. – Мы рады, что большинство наших пар доказывает это своим примером.