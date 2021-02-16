IDMedia — рекламное агентство, являющееся лидером на украинском рынке наружной рекламы. Компания предлагает размещение рекламы на внешних и внутренних носителях и обеспечивает 100% покрытие во всех областях Украины.



Здесь можно арендовать билборды в Харькове, ситилайты в Одессе, скроллы в Киеве или любой другой носитель в нужном городе.
 
Наружная реклама в Харькове и ее польза
 
Размещение наружной рекламы — главная составляющая продвижения. Оно позволяет новым компаниям эффектно заявить о себе, а уже развитым брендам — поддерживать узнаваемость и повышать спрос на продукцию. Такой формат продвижения необходим каждой организации. Его корректное внедрение поможет бренду стать известным, расширить клиентскую базу, обойти конкурентов. Главное — доверить продвижение надежному агентству, которое не только предоставит нужное количество носителей, но и поможет верно определить схему размещения баннеров, подобрать подходящие конструкции и согласовать рекламный постер с юридическим отделом. Таким является IDMedia.
 
Достижения украинской компании
 
За 10 лет работы в рекламной сфере компании АйДиМедиа удалось охватить свыше 800 городов Украины. Здесь арендуют ситилайты и билборды крупные бренды. Причина — надежность агентства. Подтверждают это качество как клиенты компании, так и жюри различных премий Украины. Сегодня в списке наград рекламного агентства:
 
●          Лiдер галузi;
●          Компанiя року;
●          Вибір країни.




 

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