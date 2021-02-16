В Харьковской области завершились контрдиверсионные учения.

Об этом сообщил руководитель пресс-центра управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.По его словам, тренировки проводились под эгидой центрального координационного органа по борьбе с терроризмом - Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины.- Учения были направлены на отработку мер по координации деятельности всех региональных субъектов антитеррористической деятельности в экстремальных условиях, - отметил Владислав Абдула.Помимо силовиков СБУ в Харьковской области, в тренировках принимали участие подразделения Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, Управление патрульной полиции в Харькове, Восточное территориальное управление Национальной гвардии Украины, Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области, Харьковский пограничный отряд Госпогранслужбы, Харьковский и Чугуевский гарнизоны Вооруженных Сил Украины, Военная служба правопорядка и Харьковская областная прокуратура.Владислав Абдула добавил, что за время проведения учений на территории Харькова снизилось количество правонарушений. Так, за три дня, пока шла тренировка силовиков, полицейские зафиксировали всего две кражи.Также во время учений правоохранителям удалось раскрыть преступления, связанные с незаконным обращением с оружием и боеприпасами, распространением наркотиков и психотропных веществ, незаконным пересечением государственной границы.Напомним, масштабные тренировки по противодействию диверсионным проявлениям прошли в Харькове с 9 по 12 февраля. СБУ заранее предупреждало о том, что проведет в Харькове контрдиверсионные учения.Целью тренировок было обеспечение эффективного реагирования государственной антитеррористической системы на угрозы совершения террористического акта или диверсии, а также минимизации их последствий.После учений, во время которых было перекрыто несколько центральных улиц города, в СБУ принесли извинения харьковчанам за временные неудобства.