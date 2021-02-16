Народный депутат Украины Юлия Светличная прокомментировала возвращение конкурсного отбора на должности государственной службы, который ранее был остановлен в связи с пандемией.

«Вернули конкурсы на должности государственной службы. Прятаться при назначениях за «коронавирусным отбором» уже не выйдет. Только конкурс!Теперь внимательно наблюдаем, кто после принятия ВР данного закона и до подписания его президентом, будет поспешно устраивать поток очень срочных назначений», - написала надреп в своем телеграм-канале.