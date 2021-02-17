Новые холодильники дольше сохраняют свежесть еды, потребляют меньше энергии и обладают объемными камерами для хранения внутри.Старые модели со временем снижают эффективность, издают больше шума, хуже справляются с нужными объемами пищи в морозильной камере. Таким образом, встает вопрос о замене домашнего рефрижератора. Перед тем, как новый холодильник в интернет-магазине заказать, внимательно изучите предложения на рынке - у каждого варианта есть нюансы.
Чтобы ваши накопления были потрачены эффективно и вы радовались покупке каждый день, мы, совместно с консультантами гипермаркета техники Eldorado, расскажем и покажем лучшие модели для большой семьи.
На что обратить внимание, выбирая холодильник
Есть 5 наиболее важных характеристик:
- габариты. Еще до покупки нужно определиться с точным месторасположением на кухне и максимальными размерами, чтобы забыть о возврате модели обратно в магазин;
- объем. На первого человека нужно 120 литров полезного пространства, а каждый следующий член семьи увеличивает это значение на 60 дополнительных литров;
- расход. Класс энергоэффективности А+ и выше важен для тех, кто хочет платить за свет разумные деньги;
- заморозка. Важно смотреть на показатель максимального веса пищи, которую морозильная камера сможет заморозить за один день. В противном случае можно ошибиться и продукты потеряют свежесть;
- шум. Уровень шума критичен в студиях, где холодильник располагается в одном комнате с пользователями.
Лучшие модели для большой семьи
INDESIT TIA 14 S AA UA - холодильник с верхней морозильной камерой бюджетного сегмента. Полезный объем 194 литра + 51 литр морозильной камеры. Может автономно сохранять холод в течение 17 часов и потребляет всего 246 кВт в год. Мощность замораживания 2 кг/сут, а уровень шума подойдет для квартиры-студии - всего 39 дБ. Отличный вариант для большой семьи за небольшую стоимость.
INDESIT DF 4201 W - продвинутая модель холодильника средней ценовой категории с системой охлаждения NoFrost. Полезного объема 249 литров в холодильной и 75 литров в морозильной камерах. Уровень шума 43 дБ, энергопотребление увеличено до 323 кВт в год. Встроены технологии перевешивания двери и подачи сигнала при потере холода из-за длительного открытия.
HITACHI R-W610PUC4GBK - мощный премиальный холодильник для загородного дома или большой квартиры. Объем 409 литров, из которых 144 выделены для замораживания. Уровень шума 41 дБ, автономная работа в течение 12 часов, инверторный двигатель. Можно установить точную температуру. Мощность замораживания - до 8 килограмм продуктов в сутки. Дорогое устройство для большой кухни.