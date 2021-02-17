Новые холодильники дольше сохраняют свежесть еды, потребляют меньше энергии и обладают объемными камерами для хранения внутри.

На что обратить внимание, выбирая холодильник





габариты. Еще до покупки нужно определиться с точным месторасположением на кухне и максимальными размерами, чтобы забыть о возврате модели обратно в магазин;

Еще до покупки нужно определиться с точным месторасположением на кухне и максимальными размерами, чтобы забыть о возврате модели обратно в магазин; объем. На первого человека нужно 120 литров полезного пространства, а каждый следующий член семьи увеличивает это значение на 60 дополнительных литров;

На первого человека нужно 120 литров полезного пространства, а каждый следующий член семьи увеличивает это значение на 60 дополнительных литров; расход. Класс энергоэффективности А+ и выше важен для тех, кто хочет платить за свет разумные деньги;

Класс энергоэффективности А+ и выше важен для тех, кто хочет платить за свет разумные деньги; заморозка. Важно смотреть на показатель максимального веса пищи, которую морозильная камера сможет заморозить за один день. В противном случае можно ошибиться и продукты потеряют свежесть;

Важно смотреть на показатель максимального веса пищи, которую морозильная камера сможет заморозить за один день. В противном случае можно ошибиться и продукты потеряют свежесть; шум. Уровень шума критичен в студиях, где холодильник располагается в одном комнате с пользователями.

Лучшие модели для большой семьи



