В доме 37-летнего мужчины полицейские обнаружили около 236 пакетиков с каннабисом, пистолет, штык-нож и патроны.

Как сообщили в полиции, информация о том, что житель Дергачей у себя дома принимает и хранит каннабис, поступила 3 февраля. По данному факту открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.



13 февраля на основании постановления Дергачевского районного суда работники полиции провели обыск. Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу.



Следователи устанавливают источники получения наркотиков и оружия и цели хранения. Досудебное расследование продолжается.





