Пожар в частном доме на улице Маяковского в селе Цуповка, Дергачевского района пожарные ликвидировали несколько часов.

Как сообщили спасатели вызов поступил 16 февраля, в 9:58.



Дом горел на площади 60 кв. м. При ликвидации огня в помещении обнаружили тело женщины 1971 года рождения.



В 13:49 огонь потушили. Причина пожара устанавливается.